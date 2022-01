Under 17, risultati e classifica: il Napoli perde ma rimane quinto

L’Under 17 del Napoli è la prima squadra a ripartire dopo la sosta dovuta alla recrudescenza dei contagi. Il risultato non ha premiato gli azzurrini, i ragazzi di mister Liguori hanno perso in casa contro il Perugia. Il Napoli rimane al quinto posto in classifica anche se il Cosenza si è avvicinato, portandosi a -2. Roma, Lecce, Lazio che hanno due o una gare in meno con i recuperi poi potrebbero allungare. Le prime due vanno direttamente ai quarti di finale, le terze, le quarte e le due migliori quinte passano, invece, per un turno in più dei play-off. Il Napoli dovrà giocare come tutte le altre squadre le prime due gare del girone di ritorno, gli azzurrini affronteranno il Frosinone in casa e il Benevento in trasferta. Ecco i risultati e la classifica:

CROTONE-ASCOLI Rinv. RETI: LAZIO-REGGINA 6-1 RETI: 20 Cuzzarella (L), 28 Oliva (L), 42 Serra (L), 62 Bigotti (R), 66 Petta (L), 84 Cuzzarella (L), 90+2 Oliva (L) LECCE-FROSINONE Rinv. RETI: NAPOLI-PERUGIA 0-1 RETI: 16 Ronconi rig. SALERNITANA-COSENZA 1-2 RETI: 17 Occhiuto (C), 26 Coppola (S), 60 Dadone (C) TERNANA-BENEVENTO 3-3 RETI: 15 Camara (T), 31 Di Serio (B), 47 Brugognone (B), 49 Manzi (B), 55 Galletta (T), 82 Belloisi (T) RIPOSA: ROMA

GIRONE C P G 29 12 LAZIO 28 13 BENEVENTO 27 11 ROMA 25 12 LECCE 24 13 NAPOLI 22 13 COSENZA 17 12 PERUGIA 16 12 CROTONE 12 12 FROSINONE 10 13 SALERNITANA 9 13 REGGINA 5 12 TERNANA 2 12 ASCOLI

Prossimo turno: Ascoli-Napoli, domenica 30 gennaio 2022