L’Under 17 del Napoli cade in casa contro la Lazio, incassa la seconda sconfitta consecutiva, dice addio al quarto posto ma può aggrapparsi all’ultima posizione valida per i play-off, lo status di seconda miglior quinta. La Sampdoria nel girone A ieri ha esercitato il turno di riposo nel girone di ritorno, ha un punto in meno del Napoli che fra due settimane ha il match-point in trasferta contro la Reggina, terzultima in classifica. Se gli azzurrini dovessero vincere l’ultima gara della regular season, otterrebbero la qualificazione ai play-off senza dover pensare al risultato di Sampdoria-Sassuolo. Ecco i risultati e la classifica:

GIRONE C ROMA-BENEVENTO 4-2 RETI: 7 Marazzotti (R), 11 Plaia aut. (R), 56 Francescotti (B), 60 Marazzotti (R), 77 Bolzan (R), 90+5 Graziani (R) SALERNITANA-FROSINONE 1-3 RETI: Perulli (S) al 3’ pt, Mezsargs (F) al 5’ st, Maissan (F) al 26’ st, Evangelisti (F) al 48’ st. NAPOLI-LAZIO 0-1 RETI: 63 Brasili TERNANA-LECCE 0-3 RETI: 28 Mulè aut., 90 Gueye, 90+2 Fasano COSENZA-PERUGIA 1-0 RETI: 47 Federico CROTONE-REGGINA 0-4 RETI: 10 Palumbo, 66 Perri rig., 84 Perri rig., 87 Farcomeni RIPOSA: ASCOLI

Prossimo turno: Reggina-Napoli, domenica 24 aprile