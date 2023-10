Under 17, Napoli-Spezia 2-2: le pagelle di IamNaples.it

L’Under 17 del Napoli, dopo il pareggio di Modena, porta a casa un altro punto facendo 2-2 in casa contro lo Spezia. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

GISONDI 6,5: Para il rigore, la difesa non lo aiuta facendo arrivare Viola sulla ribattuta prima di tutti. Al 79′ compie una parata importante e di grande livello su un tiro di Franchetti.

CAUTERUCCIO 5,5: Soffre negli uno contro uno difensivi, in una di queste situazioni arriva il gol dell’1-2 di Franchetti.

DISTRATTO F. 6,5: Fa un buon lavoro in entrambe le fasi di gioco, più volte spegne la catena di destra avversaria e si propone con discreta frequenza, talvolta anche venendo dentro al campo per favorire il palleggio della sua squadra.

GAROFALO P. 5: Rischia di compromettere la partita con una gomitata a Felici che gli costa l’espulsione, forse un po’ severa ma il gesto è imprudente.

CAROFILO 6: Buona prova, più volte è attento e preciso dentro l’area di rigore sventando situazioni potenzialmente pericolose.

ARZILLO 6,5: A tratti riesce a prendere il dominio del gioco illuminando l’azione del Napoli, è lui a produrre la prima giocata in verticale che porta all’azione del primo gol, quello realizzato da Picca. (Dal 60′ Napoletano 6,5: Il suo rientro è prezioso, può dare qualità, talento all’Under 17 del Napoli che ne ha bisogno. Va vicino al gol quando il suo tiro viene deviato da Martinelli)

LOMBARDO 6: Sta dentro la contesa con continuità, partecipa con intensità ad entrambe le fasi di gioco.

ESPOSITO 5,5: S’accende a tratti, ha varie fasi in cui è fuori dalla partita, c’è bisogno di più continuità nella prestazione da parte sua. (Dal 78′ Minopoli 6: Buon impatto sulla partita, fornisce equilibrio e intelligenza tattica)

RAIOLA 6: Quando ha degli spunti, è sempre pericoloso. Partecipa all’azione che porta al gol di Picca, al 49′ realizza un gran tiro che trova la risposta di Tortorella. (Dal 60′ Giglio 6: Ha un buon impatto sulla partita, peccato per l’occasione fallita)

PICCA 6,5: Fa un ottimo lavoro soprattutto spalle alla porta, realizza il gol dell’1-0 dopo un minuto, peccato per l’occasione fallita al 63′. (Dal 78′ De Filippis 6: Ci crede, si propone con coraggio e realizza assist preziosi in verticale soprattutto per Giglio)

D. DISTRATTO 6,5: Nel corto, tra le linee, incide molto. Partecipa all’azione del primo gol, si procura il rigore del 2-2 quando subisce il fallo di Lorenzelli. (Dal 67′ Lupacchio 6: Entra per dare supporto alla fase difensiva dopo l’espulsione di Pasquale Garofalo, fa un buon lavoro).

LIGUORI 6,5: Oggi mancavano Cimmaruta e Christian Garofalo ma il Napoli ha messo in mostra comunque una buona identità. Nei momenti in cui il ritmo e l’intensità riescono a nascondere i limiti qualitativi, si vedono i principi di gioco e il lavoro svolto in allenamento, come nell’azione che porta al gol dell’1-o dopo un minuto. La squadra è organizzata, riesce a stare bene in campo, si nota quando rimane in dieci uomini e il Napoli ha avuto le occasioni migliori per vincere.

Dai nostri inviati al Kennedy Ciro Troise e Francesco Russo