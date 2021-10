Under 17, risultati e classifica: il Napoli fermato dal maltempo a Cosenza

L’Under 17 del Napoli non ha completato la sua gara contro il Cosenza a causa del maltempo, della pioggia che ha reso impraticabile il campo dopo l’intervallo tra primo e secondo tempo. Il Benevento ha battuto la Lazio in uno scontro diretto per l’alta classifica, gli azzurrini inseguono i sanniti e la Roma, che domenica prossima arriva al Kennedy per affrontare l’Under 17 del Napoli. Ecco i risultati e la classifica:

ASCOLI-TERNANA 1-1 RETI: 58 Belloisi (T), 88 Di Sabatino (A) BENEVENTO-LAZIO 3-2 RETI: 9 Brasili (L), 13 Francescotti (B), 43 Perlingieri rig. (B), 47 Milani rig. (L), 88 Francescotti (B) COSENZA-NAPOLI Sosp. (0-0) RETI: FROSINONE-REGGINA 1-3 RETI: 15 Perri (R), 35 Antoci (R), 70 D’Andrea rig. (F), 71 Antoci (R) PERUGIA-LECCE 0-5 RETI: Zecca, Mariani, Orfano, Mastropasqua rig., Perricci ROMA-CROTONE 3-0 RETI: 7 Bolzan, 16 De Angelis, 47 Misitano RIPOSA: SALERNITANA

CLASSIFICA