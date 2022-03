Under 17, risultati e classifica: il Napoli conserva il quinto posto

L’Under 17 del Napoli non è andata oltre il pareggio al Kennedy contro la Ternana e conserva il quinto posto in classifica a -1 dal Lecce che ha pareggiato a Crotone ed ha giocato una partita in più. Le prime due della classifica vanno direttamente ai quarti di finale, saltando un turno nella corsa verso la final four. Le terze, le quarte e le due migliori quinte, invece, passano per i play-off, ecco i risultati e la classifica:

ASCOLI-BENEVENTO 1-3 RETI: COSENZA-FROSINONE 1-1 RETI: SALERNITANA-LAZIO 0-4 RETI: CROTONE-LECCE 1-1 RETI: ROMA-REGGINA 6-0 RETI: NAPOLI-TERNANA 1-1 RETI: RIPOSA: PERUGIA

CLASSIFICA

GIRONE C P G 55 21 ROMA 50 21 LAZIO 45 21 BENEVENTO 39 22 LECCE 38 21 NAPOLI 30 21 COSENZA 29 21 PERUGIA 27 21 FROSINONE 20 21 SALERNITANA 20 21 CROTONE 13 22 TERNANA 11 21 REGGINA 9 22 ASCOLI

Prossimo turno: Lecce-Napoli, 3 aprile