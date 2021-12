Under 17, risultati e classifica: il Napoli è al quinto posto

L’Under 17 del Napoli ha perso 2-1 sul campo della Lazio, seconda in classifica nel girone C. I ragazzi di mister Liguori rimangono al quinto posto ma s’allungano le distanze dalla vetta. La prima e la seconda classificata approdano direttamente ai quarti di finale dei play-off mentre le terze, le quarte e le due migliori quinte devono passare per gli ottavi di finale. Il Lecce, che occupa la terza posizione, ha giocato una gara in più, non ha esercitato il turno di riposo. Ecco i risultati e la classifica:

BENEVENTO-ROMA 0-6 RETI: FROSINONE-SALERNITANA 2-0 RETI: LAZIO-NAPOLI 2-1 RETI: LECCE-TERNANA 3-1 RETI: PERUGIA-COSENZA 0-1 RETI: REGGINA-CROTONE 1-3 RETI: RIPOSA: ASCOLI

CLASSIFICA

27 11 ROMA 26 11 LAZIO 25 12 LECCE 24 11 BENEVENTO 21 11 NAPOLI 16 11 COSENZA 14 11 PERUGIA 13 11 CROTONE 12 11 FROSINONE 10 11 SALERNITANA 9 11 REGGINA 4 11 TERNANA 2 11 ASCOLI

Prossimo turno: Napoli-Reggina, domenica 19 dicembre 2021

A cura di Ciro Troise