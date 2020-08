Barcellona, caos Messi: non si presenterà ai test medici

Non sono ammesse tregue nella guerra tra Messi e il Barcellona. Domani sono previsti i test medici per tutti i componenti della rosa ma Leo, tramite il padre, ha fatto sapere che non si presenterà. Non ci sarà, quindi, nemmeno lunedì alla ripresa degli allenamenti in vista della nuova stagione, saltando così la prima sessione agli ordini di Ronald Koeman. A questo punto è chiaro che Messi considera terminato il suo contratto con il club.

Leo e il suo entourage reputano valida la clausola per liberarsi a parametro zero al termine di ogni stagione mentre il Barça la ritiene scaduta il 10 giugno. La decisione di Messi dimostra che considera finita la sua storia al Barcellona. Da qui in poi partirà una battaglia legale tra il giocatore, che pensa di potersi liberare a parametro zero, e la società che vuole la clausola di rescissione. Si salvi chi può…

Fonte: Sportmediaset.it