CdM – Il Napoli ha rifiutato tutte le offerte per Mertens: si cerca l’accordo per il rinnovo

Dries Mertens e il Napoli potrebbero continuare insieme anche nella prossima stagione. Secondo quanto riporta Il Corriere del Mezzogiorno, sarebbero state riavviate le trattative fra il belga e la società azzurra per trovare un accordo per il rinnovo in scadenza nella prossima stagione. Il quotidiano evidenzia come il Napoli abbia rifiutato l’offensiva del Barcellona e del Chelsea, che ha offerto 10 milioni per prelevarlo subito. Non è da escludere un incontro nei prossimi giorni con l’entourage del giocatore.