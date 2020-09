CdM – Il Napoli studia il colpo Emerson Palmieri: giovedì incontro con gli intermediari

Continua la ricerca del terzino sinistro per il Napoli, che intanto cerca di piazzare Ghoulam, giunto anch’egli al capolinea dell’avventura in azzurro. Tra i profili seguiti c’è l’ex romanista e nazionale italiano Emerson Palmieri, in forza al Chelsea.

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno parla di un incontro previsto per giovedì per il giocatore: “L’eventuale partenza di Ghoulam sbloccherebbe la ricerca di un esterno sinistro, il Napoli insiste per Emerson Palmieri del Chelsea in prestito con diritto di riscatto, giovedì è previsto un incontro con gli intermediari”.