CM.IT – Callejon, interesse della Roma: la situazione

Chiuso il capitolo più bello e lungo della sua carriera, José Maria Callejon non ha iniziato a scrivere il prossimo. Lo spagnolo, che dallo scorso 1 settembre ha lasciato ufficialmente il Napoli, non ha deciso dove giocherà nella prossima stagione. A febbraio, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, l’ex madridista non ha accettato un’importante proposta del Villarreal e le offerte ricevute in queste settimane dalla Liga non lo hanno ancora convinto.

La novità di questi giorni è che lo spagnolo potrebbe, a sorpresa, continuare la sua carriera in Serie A: sono diversi, infatti, i club del nostro campionato ad essersi interessati alla sua situazione. L’esterno ha ricevuto anche proposte più ‘esotiche’ e remunerative, ma la sua volontà è quella di competere ancora ad alti livelli e sta valutando insieme al suo agente le possibilità a sua disposizione.

Per ora tanti contatti, ma nessuna trattativa avviata: l’idea Roma, di cui si è parlato dopo l’infortunio di Zaniolo, non sembra però realizzabile. I giallorossi, potendo contare in quel ruolo su Pellegrini, Perez e Under (per ora), non hanno intenzione di fare acquisti. E José, nel frattempo, continua a riflettere…

