Tuttosport – Cessioni di Koulibaly e Milik in standby, mercato azzurro fermo: ultimatum di Sokratis a Giuntoli, Maksimovic sempre in uscita

L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul mercato del Napoli: “Anche Sokratis ha dato l’aut aut a Giuntoli: il Napoli deve prendere una decisione su di lui entro questo fine settimana, altrimenti rimarrà all’Arsenal. La cessione di Koulibaly è pubblicizzata ma mai certificata con un’offerta mediante pec, mentre per Maksimovic il presidente spera che arrivi una proposta seria e venderlo per non rischiare di perderlo tra un anno a parametro zero. Questo è il quadro principale delle contrattazioni partenopee, per intero paralizzate dalle mancate cessioni di Koulibaly e Milik che dovrebbero portare nelle casse azzurre altri 100 milioni di euro, dopo i quasi 30 ricevuti dall’Everton per Allan”.