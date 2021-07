ESCLUSIVA – Primavera in ritiro a Castel di Sangro: tre talenti in prova

La Primavera è in viaggio verso Castel di Sangro, dove sarà in ritiro fino al 2 agosto. Gli azzurrini si preparano così al campionato Primavera 1, guidati dall’allenatore Niccolò Frustalupi. Secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di IamNaples.it, nel gruppo pronto a lavorare in Abruzzo ci sono tre talenti stranieri in prova: il difensore centrale classe ‘2003 Ilias Belhadj, cresciuto tra Gent e Anderlecht, il centrocampista francese Georges Tjomb (‘2003), in arrivo dall’Under 19 dello Chateauroux, e l’esterno offensivo ivoriano (‘2003) Sindou Dosso, cresciuto nell’accademia dello Jc Abidjan. Il Napoli approfitterà del ritiro per valutarli e capire se aggregarli per rinforzare la Primavera di Frustalupi.

A cura di Ciro Troise

