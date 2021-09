Primavera 1, Napoli-Pescara: le probabili formazioni

Il weekend calcistico si conclude con la Primavera del Napoli che, dopo aver passato il turno in Coppa Italia battendo 2-0 il Benevento, conclude il quarto turno di campionato affrontando a Cercola il Pescara, ultimo in classifica insieme alla Fiorentina (che scende in campo oggi alle 15 contro il Sassuolo) con un solo punto in classifica frutto del pareggio strappato contro l’Empoli. È un buon momento per gli azzurrini che nell’ultima giornata di campionato hanno espugnato il centro sportivo di Vinovo battendo la Juventus.

Il calcio d’inizio è previsto alle 17 (diretta tv su Sportitalia canale 60, testuale su IamNaples.it), per il Napoli è una partita importante poichè un’eventuale vittoria consentirebbe di distanziare di otto punti una diretta concorrente per la salvezza.

Frustalupi deve rinunciare a Vergara che sarà assente per una ventina di giorni a causa di una microfrattura all’anca e cambia un po’ l’atteggiamento tattico. A centrocampo manca anche Aziz Tourè squalificato.

In porta ci sarà Idasiak, il modulo sarà il 3-4-3 che in fase di non possesso si trasformerà in un 4-4-2. Barba, Hysaj e Costanzo saranno i centrali di difesa con Manè a destra e De Marco a sinistra. In fase di non possesso Manè s’abbassa e Costanzo s’allarga per coprire la fascia sinistra.

A centrocampo agiranno Coli Saco e Spavone, Marranzino, che in fase di non possesso s’abbasserà come quarto di destra, Ambrosino e D’Agostino formeranno il tridente offensivo.

Cioffi è rientrato con uno spezzone di una ventina di minuti, non è ancora pronto per giocare una gara intera, può essere utile a gara in corso con i suoi strappi.

Il Pescara è reduce da un’altra delusione perchè mercoledì aveva battuto 3-2 lo Spezia nei trentaduesimi di Coppa Italia ma è stata assegnata la sconfitta per 3-0 a tavolino. La formazione abruzzese ha schierato il centrocampista classe ‘2001 Sanogo e in Coppa Italia non è possibile schierare dei fuori quota.

Iervese dovrebbe schierare una formazione simile a quella della sfida contro il Torino. Il portiere è Lucatelli, apprezzato anche nel campionato Primavera 2 in cui il Pescara è arrivato al primo posto nel girone del Napoli battendo gli azzurri sia all’andata che al ritorno, Savarese, Palmentieri, il classe ‘2005 Postiglione e Collazzilli dovrebbero comporre la linea difensiva, Mehic Dino, Mehic Amer e Caliò dovrebbero comporre la mediana, Patanè, Blanuta e il classe ‘2005 Delle Monache formeranno l’attacco. Nelle fila abruzzesi mancano gli infortunati Staver, Veroli e Chiarella. Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-3): Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo; Manè, Coli Saco, Spavone, De Marco; Marranzino, Ambrosino, D’Agostino. A disp:: Pinto, Boffelli, Giannini, Pontillo, Marchisano, Spedalieri, Di Dona, Flora, Gioielli, De Pasquale, Longobardi, Cioffi, Mercurio, Pesce. All. Frustalupi

PESCARA (4-3-3): Lucatelli, Staver, Palmentieri, Veroli, Colazzilli; Mehic Dino, Mehic Amer, Caliò; Patanè, Blanuta, Delle Monache. A disp.: Servalli, Colarelli, Dagasso, Di Dio, Kuqi, Longobardi, Sakho, Scipione, Scipioni, Straccio, Thiam. All. Iervese

A cura di Ciro Troise