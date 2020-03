Balotelli, stoccata alla Juve: “Dovevano aspettare che tornasse in testa prima di fermare il campionato”

Mario Balotelli esprime il suo parere sulla emergenza Coronavirus e le ripercussioni che si sono avute sul calcio italiano e non solo. Lo ha fatto nel corso di una diretta Instagram con il suo amico Damiano Coccia, meglio noto come “Er Faina”: “Mi auguro che non riprenda, finché c’è anche un solo caso non dovrebbe riprendere nulla. Avevo detto fin dall’inizio che bisognava fermare l’Italia e la gente si arrabbiata. Forse adesso hanno capito. Bisognava chiudere tutto subito, forse ne saremmo già stati fuori. Di questo passo arriveremo al 2021 e avremo ancora questo Coronavirus. Non vince nessuno e non retrocede nessuno: per me sarebbe giusto così”.

Balotelli che poi chiude con una battuta al veleno nei confronti della Juventus: “La Lazio è uno squadrone. Dovevano far tornare la Juventus in testa prima di fermare il campionato“.