Calcioscommesse, Marco Paoloni assolto dal tribunale di Cremona

L’ex portiere della Cremonese Marco Paoloni è stato coinvolto nello scandalo del 2011 relativo al calcioscommesse relativo ad alcune partite del campionato di serie C ma la sua estenuante battaglia giudiziaria è terminata in maniera positiva. Paoloni, che in passato ha difeso anche la porta del Benevento, è stato assolto dal tribunale di Cremona. In particolare, Paoloni era accusato di aver aggiunto gocce di Minias al tè dei compagni in occasione della partita Cremonese-Paganese. Paoloni – si legge nella sentenza – è stato assolto perché il fatto non sussiste.