Cannavaro: “In futuro vorrei allenare in Europa. Allenatore perfetto? Ha la mentalità di Klopp e la cultura calcistica di Guardiola”

Fabio Cannavaro, tecnico del Guangzhou Evergrande, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport UK in merito alla possibilità di allenare in Europa: “Premier League? Lo spero. Guardo ogni partita di Premier che posso, mi piace l’atmosfera e la cultura del calcio in Inghilterra. Al momento cerco di migliorare la mia idea di calcio e in uno dei migliori club asiatici posso farlo, ma è chiaro che in futuro vorrei provare un’esperienza in Europa. Allenatore perfetto? Quello con la mentalità di Klopp e la cultura calcistica di Guardiola, perché credo che in campo debba esserci sempre intensità”.