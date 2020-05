Caso Chiellini-Balotelli, pace fatta a “Le Iene”

GLI ATTACCHI A BALO E MELO – Riassunto delle puntate precedenti. Sabato mattina una intervista di Chiellini a “la Repubblica” ha aperto la polemica perché il capitano della Juve e della Nazionale confermava gli attacchi a Mario Balotelli e Felipe Melo contenuti nell’autobiografia. Le parole del libro: ”Balotelli è una persona negativa, senza rispetto per il gruppo. In Confederations Cup contro il Brasile non ci diede una mano in niente, roba da prenderlo a schiaffi. Uno anche peggiore di lui era Felipe Melo: il peggio del peggio.Lo dissi anche ai dirigenti: è una mela marcia”.

LA POLEMICA: LE RISPOSTE – Melo sabato ha replicato su Gazzetta.it : “Quando ero a Torino, non ho mai mancato di rispetto a nessuno. A questo punto, però, per lui non ne ho per nulla. Dice che si rischiava sempre la rissa per colpa mia? Beh, lui se la faceva sempre addosso… Io sono interista e lui è così: fa sempre il fenomeno…”. Balotelli invece ha risposto via Instagram : “Io almeno ho la sincerità e il coraggio di dire le cose in faccia. Tu dal 2013 avresti avuto tante occasioni per farlo, comportandoti da vero uomo, ma non l’hai fatto. Chissà cosa dirai un giorno dei compagni di oggi, strano capitano. Se questo vuol dire essere un campione, allora preferisco non esserlo. E alla maglia azzurra non ho mai mancato di rispetto”.