Coronavirus, parte in Italia il fact-checking su WhatsApp: ecco come funziona

Parte in Italia un progetto pilota di “fact-checking”, pratica per contrastare le fake news. L’iniziativa, – scrive oggi Il Messaggero – portata avanti da Pagella Politica (unico sito italiano dedicato interamente al fact-checking) in partnership con Facebook, permette di monitorare le tante notizie false che vengono condivise su WhatsApp.

Ecco come funziona: “Il progetto entra a far parte dell’iniziativa di co-regolamentazione definita da Agcom per affrontare la sfida delle fake new sul Coronavirus. Il servizio è basato su una partnership con Facta, nuovo progetto di Pagella Politica, che è partner di Facebook in Italia dal 2018, nell’ambito del programma globale di fact-checking dell’azienda.

Tale iniziativa permetterà agli utenti di Whatsapp di inviare a Facta i messaggi condivisi su questa piattaforma riguardanti il CoVid-19, in modo che Facta possa verificarne la veridicità. Questa soluzione aiuterà Facta a creare sul proprio sito web un database di fatti e miti riguardanti il Coronavirus, ad uso del pubblico e dei media come fonte di informazione”.