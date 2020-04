De Luca: “Distribuite 3 milioni e mezzo di mascherine per la fase 2, saranno obbligatorie!”

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha parlato in diretta Facebook sulla sua pagina ufficiale: “Bisogna restare a casa nel fine settimana, ci saranno posti di blocco ai caselli e nelle stazioni ferroviarie, per impedire rientri dal nord. Se ci rilassiamo tra due settimane avremo migliaia di nuovi contagi. Bisogna seguire l’esempio del Papa in una piazza San Pietro deserta: è indispensabile vivere i momenti di fede a casa. Stiamo preparando la fase 2 con grande serietà e attenzione, molto probabilmente a fine aprile. In queste settimane abbiamo avuto situazioni drammatiche nelle zone ospedaliere del Nord. IN questo momento noi qui stiamo operando per il test rapido, che on dà comunque garanzia assoluta, a tutti i membri del personale sanitario. Stiamo facendo tutto questo per avere ospedali che tutelino completamente i pazienti. Talvolta abbiamo l’idea che al Nord ci sia solo il meglio dal punto di vista sanitario, quando invece è qui al Sud che si possono trovare delle eccellenze mondiali, vedi il Cotugno o il Pascale… Per affrontare al meglio la fase 2 immetteremo nelle famiglie 3 milioni e mezzo di mascherine, una ordinanza le renderà obbligatorie, le distribuiremo gradualmente alle farmacie, ai medici di famiglia, ai Comuni, alla Caritas. Ci sarà una parziale ripresa delle attività nell’edilizia e la produzione di cibo da consegnare a domicilio a patto che ci sia il pieno controllo dell’epidemia”.