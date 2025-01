Di Gregorio: “Ho pensato che la parata su Lukaku potesse essere decisiva”

Il portiere della Juventus Michele Di Gregorio ha parlato in conferenza stampa dopo Napoli-Juventus. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Ho pensato che la parata su Lukaku potesse essere decisiva, spezzare l’entusiasmo che stava sprigionando il Napoli. È una sconfitta, cercheremo di analizzarla come abbiamo sempre fatto con le vittorie e i pareggi. Questo gruppo non ha mai avuto paura, non sento minimamente questa sensazione, nè per quanto riguarda me nè per i compagni”

Dal nostro inviato al Maradona Ciro Troise