Esonero Sarri, spuntano i like di Mandzukic, Douglas Costa e Emre Can all’ufficialità

L’ufficialità dell’esonero di Sarri ha diviso i tifosi bianconeri, ma non si può dire lo stesso per quanto riguarda alcuni calciatori (o ex) della Juventus, ovvero Mario Mandzukic, Emre Can e Douglas Costa, che probabilmente hanno manifestato il proprio gradimento in merito all’esonero di Sarri con un like sui social. Nel corso di questa stagione, il tecnico non è riuscito a creare un buon rapporto con tutti i membri dello spogliatoio, effettuando scelte sulla rosa (in primis, la cessione al Borussia Dortmund di Can) che non sono state condivise da molti.