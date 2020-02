Fiorentina, Commisso: “Troppi commenti negativi dopo le mie dichiarazioni, soprattutto da parte di ex calciatori presenti a Sky…”

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky in seguito alla sconfitta rimediata dai viola contro l’Atalanta. Il patron viola è tornato sulle polemiche che hanno seguito la sfida con la Juventus della scorsa settimana: “Se il calcio italiano ha capito le mie esternazioni? Io non parlo bene l’italiano come voi altri, ma posso dire che si sono stati troppi commenti che non mi sono piaciuti, in particolare quelli di alcuni ex calciatori che erano studio da voi a Sky. Lasciate stare gli americani, poiché Sky è di proprietà americana!”