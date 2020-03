Formula 1, dichiarazioni shock di Helmut: “Piloti in ritiro per infettarsi di Coronavirus”

Faranno discutere e non poco le parole di Helmut Marko, consulente della Red Bull. Alla tv austriaca ORF, uno degli uomini più conosciuti nel mondo della Formula 1 lancia una proposta assurda: “Abbiamo quattro piloti di Formula 1, oltre che otto o dieci piloti delle categorie giovanili. La mia proposta era quello di riunirsi in un ritiro con tutti quanti. In questa maniera i piloti potevano lavorare sull’aspetto fisico e su quello mentale in questo periodo e in più potevano infettarsi di Coronavirus. Sarebbe stato qualcosa di positivo, perchè la stagione è ferma. E loro sono giovani e di conseguenza forti. Nel mio piccolo circolo se ne è discusso già, ma non possiamo certo dire che l’abbiano presa benissimo“.

LA PREPARAZIONE DEI PILOTI – “Max Verstappen sta facendo molte gare al simulatore, a volte anche più di una al giorno. Corre più adesso che in una stagione normale. Inoltre hanno tutti un fisioterapista che li assiste per gli esercizii. È fondamentale farlo ora, perché con una stagione compressa di 15-18 gare sarà difficile trovare tempo tra un GP e l’altro“.

Fonte; fantacalcio.it