L’attesa è finita: è tutto pronto per l’inizio di Euro 2020. Ad aprire la manifestazione sarà proprio l’Italia di Roberto Mancini, che questa sera alle 21 affronterà la Turchia per la prima giornata del girone A. Europeo che si arricchirà del ritorno dei tifosi sugli spalti come quelli turchi, in giro per Roma aspettando di recarsi all’Olimpico e godersi la partita. Fortunatamente si registra un clima disteso nella Capitale, senza guerriglie né scontri di alcun tipo.