Juventus, Bonucci: “Delusi per la sconfitta di ieri. Ora testa al Napoli in Supercoppa”

Brutto scivolone per la Juventus ieri in casa dell’Inter, che continua il duello testa a testa tutto milanese con i cugini del Milan. Non c’è tempo, però, per piangere sul latte versato per Leonardo Bonucci, che commenta su Instagram la sconfitta di San Siro: “Delusi e arrabbiati quanto Voi per questa brutta serata. Niente da aggiungere. Ora testa alla finale di mercoledì contro il Napoli”.

A lui si accoda capitan Giorgio Chiellini, ieri tornato titolare a causa delle numerose assenze in difesa, che sui social scrive: “Ricordiamoci di questa sconfitta. Ma non dimentichiamo mai chi siamo”. Oggi la Juve sarà alla Continassa con l’obiettivo di voltare pagina, domani sarà vigilia della sfida di Reggio Emilia contro il Napoli che mette in palio la Supercoppa Italiana. A riportarlo è l’ANSA.