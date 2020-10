Juventus, Marchisio su Chiesa: “Ingiusto valutarlo 60 milioni”

“Chiesa? Si tratta di un vero talento, ma il contesto non aiuta. C’è troppa pressione che arriva dal mercato. Non è giusto che uno come lui che a Firenze lottava per la salvezza valga 60 milioni di euro”. Parole di Claudio Marchisio. L’ex centrocampista della Juventus ha parlato proprio del suo vecchio club e del giovane Chiesa, affare last-minute di mercato in casa bianconera.

Marchisio lo ha fatto in un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Se arrivi in un club come la Juve, poi devi subito dimostrare. A cifre diverse sarebbe più facile. Ora deve trovare il modo di stare in campo. Ma credo che esploderà, gli serve tempo. Con il Barcellona non ha fatto bene, ma a Crotone ha offerto spunti interessanti nonostante il rosso”. Infine su Pirlo e Kulusevski: “Chi conosce il mondo bianconero sa che Andrea può essere l’allenatore giusto. Dejan è un talento puro. Si è inserito subito bene, cosa non scontata quando arrivi in un grande club”.

Fonte: calciomercato.it