Juventus, Sarri su Higuain: “Un po’ va coccolato e un po’ va sbattuto al muro”

E’ evidente che Gonzalo Higuain non sta attraversando un momento felicissimo alla Juventus. Non che il suo potenziale sia in discussione, solo che ogni tanto ha bisogno di qualche strigliata.

Lo ha dichiarato a chiare lettere Maurizio Sarri, a stretto contatto col Pipita dai tempi di Napoli. Queste le sue parole durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan: “Avverto che durante la stagione ho litigato con tutti, in realtà poi litigo solo con lui, forse che perché necessità di avere fermezza per rendere al meglio. Mentalmente sta bene, non so quanta continuità possa avere, vediamo. Nell’ultimo mese si è allenato poco, dunque qualcosa dal punto di vista fisico lascia”.

Higuain ha bigogno di essere coccolato?

“Un po’ e un po’. Quando va in depressione va supportato e coccolato, quando va in esaltazione va sbattuto al muro”.