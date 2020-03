Lapo Elkann contro Cobolli Gigli: “Prenda esempio da CR7 invece di criticare”

Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha attaccato nei giorni scorso Cristiano Ronaldo: “E’ andato via dalla mamma, ma poi si fa vedere mentre prende il sole in una mega piscina”. Arriva attraverso Twitter la durissima replica di Lapo Elkann: “Caro Cobolli Gigli, CR7 fa da SEMPRE tanta beneficenza. Inoltre, Cristiano insieme a Jorge Mendes ha donato 35 posti di terapia intensiva agli ospedali di Oporto e di Lisbona. Al posto di criticare solo per avere visibilità non le sembra opportuno prendere esempio e ringraziare CR7 e tutti quelli che stanno facendo tanto davanti a questa emergenza? CR7, we love you”.