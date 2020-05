L’ex arbitro Pegorin: “Io dismesso 2 ore prima del comunicato ufficiale! Orsato? Se capita la serata storta il voto non può essere 8.50…”

Intervenuto a “Punto Nuovo Sport Show” – trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Punto Nuovo – l’ex arbitro Valerio Pegorin ha raccontato la sua esperienza in Serie A, terminata molto presto e in maniera dolorosa: “Sono stato assistente nel 2014, nel 2017 è terminato il sogno. L’ultima partita è stata il 26 Maggio.

Non ho presentato un esposto, sono stato chiamato 2 ore prima che uscisse il comunicato ufficiale. Il designatore mi comunicò che sarei stato dismesso per delle valutazioni tecniche che non ho mai saputo. Referto Orsato? Se capita una serata storta, il voto non può essere 8.50.

All’epoca noi rappresentanti della Serie A, eravamo invitati a cena per premiare i ragazzi in prospettiva. Ero a cena con i vari presidenti, stavo andando via, mi dissero “Complimenti per la riconferma”, 6 ore dopo la notizia. Questo è quello che mi ha fatto più male. Pairetto? Non può pagare le colpe del padre. Se sul campo ci sono i meriti, tanto di cappello”.