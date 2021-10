Niente stop per Orsato: l’AIA lo “assolve” per gli episodi di Juventus-Roma

Niente stop per Daniele Orsato dopo i discussi episodi del posticipo dell’ottava giornata di Serie A Juventus-Roma. A riportarlo è la redazione di SportMediaset, che riferisce la posizione dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA): “Il rigore concesso ai giallorossi per il contatto Szczesny-Mkhitaryan con mancata applicazione della norma del vantaggio è stato ritenuto dai vertici arbitrali sicuramente penalizzante nei confronti della squadra di Mourinho, ma viene valutato come un ‘errore-non errore’. Il secondo motivo per cui Orsato non verrà fermato è perché è stato apprezzato dai vertici dell’AIA il suo decisionismo. “La prestazione dell’arbitro veneto non viene ritenuta nel complesso negativa e quindi non porterà alla sospensione”.

Analizzando l’episodio dal punto di vista tecnico, l’AIA ha fornito la seguente spiegazione: