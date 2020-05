Ordine dei Giornalisti: “Riparte la Serie A, ora Governo e Federcalcio predispongano un protocollo per la libera stampa!”

Ora che il campionato di Serie A conosce il giorno preciso per la ripartenza, anche gli operatori della stampa si fanno sentire. Nel comunicato apparso sul sito ufficiale dell’Ordine dei Giornalisti, pertanto, c’è la richiesta di predisporre un protocollo anche per la presenza della libera stampa negli stadi: “C’è una data per la ripartenza della serie A, ora governo e Federcalcio devono predisporre un protocollo per la libera stampa.

Non ci si dica che negli stadi vuoti possano mancare gli spazi per il distanziamento dei giornalisti e per trovare collocazioni adeguate a fotografi e telecineoperatori. Se verranno confermate le aperture annunciate nei prossimi giorni non ci saranno ragioni per limitare la presenza di chi fa informazione e porta a tutti un racconto plurale.

Le misure precauzionali siano coerenti con le decisioni post lockdown degli altri settori”.

Dichiarazione di Carlo Verna e Guido D’Ubaldo, presidente e segretario del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti.

Fonte: odg.it