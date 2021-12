Primavera 1 – Il Sassuolo vince ancora: superato anche il Bologna

Prosegue sulle ali dell’entusiasmo il cammino stagionale del Sassuolo, che nel match odierno di Primavera 1 ha piegato la resistenza anche del Bologna. Si tratta della quarta vittoria consecutiva tra campionato e Primavera Cup per i neroverdi, a cui basta la rete di Samele al 55′ per superare i felsinei e portare a casa i tre punti. Buio profondo, invece, per il Bologna, che non vince da oltre un mese (Genoa-Bologna 1-2 del 1 novembre) e che con la sconfitta di oggi resta al penultimo posto della classifica.