Primavera 2, il Lecce batte la Cremonese e viene promosso in Primavera 1

Arriva il primo verdetto dalle semifinali play-off di Primavera 2: con la vittoria per 1-0 di questa mattina contro la Cremonese, il Lecce conquista la finale ma, cosa più importante, la promozione in Primavera 1. Decisiva la rete di Maselli al 32. Grazie alla riforma dei campionati primavera, infatti, alle quattro semifinaliste basta vincere la gara secca in programma per conquistare il salto di categoria. Oggi toccherà al Napoli di Cascione, impegnato nell’altra semifinale contro il Parma, al Tardini: anche per gli azzurrini, in caso di vittoria sarà accesso in Primavera 1.