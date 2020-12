Serie A, Milan inarrestabile: vittoria per 2-1 in casa del Sassuolo

Non si ferma più il Milan di Stefano Pioli, che senza Ibrahimovic e Kjaer vince anche in casa del Sassuolo. Pronti via, i rossoneri trovano il primo vantaggio con Rafael Leao: gol record per l’attaccante, a segno dopo appena 6 secondi. Raddoppia dopo una sgroppata di Theo Hernandez che mette in mezzo un pallone facile facile per Saelemaekers (26′).

Arriva poi il gol del solito Berardi (89′) a dimezzare lo svantaggio, ma è troppo tardi. Resta stabile al primo posto, dunque, il Milan, a quota 28 punti ad una sola lunghezza di distanza dall’Inter.