Serie B, Cittadella-Benevento 1-2: l’ex azzurro Maggio regala i 3 punti ai campani

Non smette di vincere e convincere il Benevento di Filippo Inzaghi, che si impone anche in casa del Cittadella e si porta a +15 sul Pordenone secondo. Nella sfida valida per la 21esima giornata di Serie B i campani portano a casa una vittoria complicata che faticava ad arrivare. Il gol vittoria, infatti, è arrivato solo a pochi minuti dal termine con l’ex azzurro e capitano giallorosso Maggio (86′). Prima di quel momento la partita era inchiodata sull’1-1 dopo le reti di Moncini per il Benevento e Iori su rigore per i padroni di casa, che hanno avuto anche lo svantaggio dell’uomo in meno per l’espulsione di Adorni al 46′.