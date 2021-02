Serie C, Albinoleffe-Grosseto termina a reti bianche. Russo dentro solo nel finale

Vince solo il rispetto reciproco nella sfida di oggi tra Albinoleffe e Grosseto, in campo per la 26^ giornata di Serie C, girone A. Partita segnata perlopiù dal nervosismo, con l’arbitro costretto a mostrare ben sei cartellini gialli nel corso della gara. A risentirne è lo spettacolo, nonché il risultato finale, che è di 0-0. Il Grosseto prova a sbloccarla nel finale gettando nella mischia Russo, attaccante in prestito dal Napoli. Entrato all’88’, però, il giovane azzurro non riesce a dare la svolta ai suoi.