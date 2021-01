Brutto K.O. quello di oggi subito dalla Juve Stabia, che da favorita sulla carta perde per 4-2 contro il Monopoli nel match valido per la 20^ giornata di Serie C.

Partita che, in realtà, si mette subito sui binari giusti per i campani che dopo 9′ si trovano in doppio vantaggio grazie alle reti di Orlando (5′) e Berardocco (9′). Poi la reazione d’orgoglio dei padroni di casa, che danno inizio ad una grande rimonta con la doppietta di Starita (38′, 95′), Paolucci (46′) e Bunino (85′).