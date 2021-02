Si impone per 2-0 nel match odierno la Paganese, che ha affrontato la Turris per la 26^ giornata di Serie C, girone C. Un gol per tempo, permette ai padroni di casa di portare a casa una vittoria che dà respiro. I marcatori della sfida, sono stati Diop, al 35′, e Guadagni, andato a segno al 71′. Solo panchina, invece, per l’azzurro D’Ignazio, difensore classe ’98 in prestito dal Napoli alla Turris.