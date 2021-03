Serie C, la Casertana passeggia sul Francavilla: al Pinto finisce 4-0. Cuppone protagonista assoluto

Va tutto liscio come l’olio quest’oggi per la Casertana, che piega per 4-0 la Virtus Francavilla per il turno infrasettimanale di Serie C, girone C, giunto alla ventottesima giornata. Protagonista assoluto di giornata è lo scatenato Cuppone, giovane attaccante che si prende la scena grazie a una splendida tripletta. Nel mezzo, la rete del momentaneo 3-0 di Turchetta, a segno su calcio di rigore. Vittoria che consolida il nono posto in classifica per la squadra campana, che si mette a tre punti di distacco dal Palermo e mantiene la zona playoff.