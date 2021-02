Serie C, Legnago Salus-Padova 0-2: in campo tutti i 90′ Zanoli, Sgarbi non convocato

E’ sempre più crisi per il Legnago Salus, che con quella di oggi contro la capolista Padova centra la quarta sconfitta consecutiva nel campionato di Serie C, girone B. Partita proibitiva già in partenza visto il valore della rivale, che rispetta i favori del pronostico e porta a casa un’altra vittoria grazie ai gol di Hraiech al 76′ e Santini al 95′. Non una gran giornata, dunque, per Alessandro Zanoli, terzino classe 2000 in prestito dal Napoli al Legnago Salus, che ha disputato l’intera gara. Non convocato, invece, l’altro azzurro in prestito Lorenzo Sgarbi.