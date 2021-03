Serie C, Vibonese-Casertana termina 1-1: i campani restano in zona playoff

Regna l’equilibrio allo stadio “Razza” di Vibo Valentia tra Vibonese e Casertana, in campo oggi per la ventinovesima giornata di Serie C, girone C. A fissare il risultato sull’1-1 sono i due gol in rapida successione di Santoro (Casertana) e Parigi (Vibonese), siglati rispettivamente al 53′ e al 55′. La squadra campana ha da recriminare vista la differenza in classifica con gli avversari odierni, ma il punto conquistato le permette comunque di restare al nono posto a quota 37 punti, che significa playoff.