Termina 3-2 la sfida tra Picerno e Portici, in campo per la 9^ giornata di Serie D, girone H. Sconfitta amara e immeritata per gli ospiti, due volte in vantaggio con Prisco (13′) e Maione (45+1′) e poi rimontati dalle reti di Iadaresta (42′), Albadoro (68′) ed Esposito (85′). K.O. anche per i due calciatori in prestito dal Napoli Vitiello e De Martino, l’uno in campo per 45′ (secondo tempo) e l’altro in panchina.