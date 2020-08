Toni: “Immobile diventerà cannoniere anche in Nazionale grazie all’intesa con Insigne”

Luca Toni, dirigente sportivo ed ex attaccante, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in merito a Ciro Immobile e al capitano del Napoli Lorenzo Insigne: “Immobile? Deve restare sereno, senza subire le pressioni che inevitabilmente ci sono. Altrimenti ti si… rimpicciolisce la porta. Alla Lazio è leader, se c’è un momento di appannamento l’ambiente lo sostiene e non perde fiducia. In azzurro ogni partita devi dimostrare il tuo valore. Ma ci riuscirà, non vedo problemi di ordine tattico. Immobile diventerà il cannoniere anche in Nazionale. E credo che possa aiutarlo molto il suo amico Insigne: hanno una grande intesa anche fuori dal campo e Lorenzo non è un egoista sotto porta”.