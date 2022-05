Turris, ora è il momento di programmare

Terminata la stagione dei corallini, è giunto il momento di tirare le somme ed iniziare a programmare la prossima.

Sono un paio i nomi in uscita per la formazione di Torre Del Greco: Daniele Franco e Simone Tascone. Il primo, in scadenza a giugno, sembra pronto a partire lasciando la città. Tascone, invece, ha dimostrato grande qualità e le offerte non sono mancate. Il club corallino vorrebbe trattenerlo, ma il classe ’97 sembra destinato a palcoscenici più grandi.

Discorso diverso per il tecnico della Turris, Bruno Caneo. Tra i più apprezzati della categoria, e con il contratto in scadenza, le possibilità di rinnovo sembrano molto poche. Mantova e Crotone l’hanno cercato per ripartire la prossima stagione. Difficile, per la Turris, lasciare andar via un allenatore che ha reso la Turris una delle rivelazioni del campionato di Serie C. Sono, dunque, giorni complessi, in cui bisognerà sciogliere diversi nodi.