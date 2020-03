UC Sampdoria: “Non daremo più informazioni sui nostri tesserati”

il club ligure si espone dopo le notizie trapelate in merito ad altri contagi in rosa Pubblicato il alle 15:00 da •

Nuovo comunicato della Sampdoria in merito alle condizioni di salute dei suoi tesserati: “L’U.C. Sampdoria comunica che, onde evitare fughe di notizie ed inutili allarmismi, ha scelto di non dare più informazioni sui propri tesserati che, in presenza di lievi sintomi, sono stati sottoposti agli accertamenti previsti in merito al Coronavirus-COVID-19. L’unica notizia importante è che i ragazzi stanno tutti bene e sono nei loro domicili a Genova. “In un momento così complicato per il nostro Paese e nel rispetto di chi sta operando in prima linea è doveroso non alimentare ulteriori preoccupazioni per situazioni sotto controllo. Invitiamo gli organi d’informazione a rispettare la nostra scelta”. Il club ligure pubblica questo comunicato dopo le ultime indiscrezioni fatte trapelare dal Secolo XIX su altri presunti tre contagi in rosa.