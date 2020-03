"UEFA è una confederazione e non avrebbe potuto agire in maniera unilaterale" Pubblicato il alle 17:50 da •

Evelina Christillin, componente dell’esecutivo UEFA, ha rilasciato delle dichiarazioni a Il Mattino in merito alla possibilità di rimandare gli Europei: “Valutiamo il rinvio di Euro2020. Non ci sono stati ritardi, l’UEFA è una confederazione e non avrebbe potuto agire in maniera unilaterale. Non interpreto il pensiero di Ceferin o di altri componenti l’esecutivo, ma ritengo che sia opportuno far concludere campionati nazionali e coppe europee, rinviando gli Europei di un anno”.