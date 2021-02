Cambio di allenatore in casa Savoia, club militante in Serie D. Attraverso un comunicato ufficiale, la società ha infatti reso noto dell’esonero dell’ex calciatore azzurro Salvatore Aronica: “L’U.S. Savoia comunica che Salvatore Aronica è stato sollevato dall’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra. La società ringrazia il mister per il lavoro svolto e augura le migliori fortune personali e professionali per il futuro”.

Fonte: savoia1908.com