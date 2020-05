UFFICIALE – Serbia, ripartono Superliga e coppa nazionale

Il calcio serbo riparte, è ufficiale. La decisione è stata presa al termine della riunione del comitato federale di emergenza per l’epidemia che si è radunato al centro sportivo federale di Stara Pazova, insieme ai rappresentati dei club della Superliga. La data fissata è quella del 30 maggio, quando si disputerà la 27^ giornata di campionato. In totale, ne mancano quattro al termine e la fine è prevista per il 20 giugno. Per quanto riguarda il formato, la maggioranza delle squadre (11 a 5 il conteggio dei voti) ha votato per giocare soltanto i quattro turni rimanenti, senza disputare playoff e playout; formula che ha trovato d’accordo sia la Stella Rossa che il Partizan. Ancor più accentuato il divario nella seconda divisione serba, dove soltanto tre squadre hanno votato per giocare le gare di campionato e i playoff. Sono previste ulteriori consultazioni per delineare il formato per la prossima stagione.

Per quanto riguarda la coppa nazionale, si giocherà regolarmente. Dopo il sorteggio dei quarti di finale, ci saranno altre tre gare. Le date sono il 3 giugno (quarti di finale), il 10 giugno (semifinali) e il 24 giugno (finali). I campionati delle categorie inferiori, che erano stati sospesi lo scorso 15 marzo, non proseguiranno.

Infine, sarà mandata una proposta ufficiale all’UEFA per disputare tutti i playoff di qualificazione ai prossimi Europei nel mese di novembre. La Serbia dovrà affrontare in semifinale la Norvegia in un doppio confronto e, in caso di esito positivo, dovrà disputare la finale.

Fonte: gianlucadimarzio.com