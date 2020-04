VIDEO – Coronavirus, primo guarito in provincia di Bari: l’applauso commovente dei medici del Miulli

Finalmente un momento di gioia in questi giorni di angoscia. Per la prima volta all’ospedale Miulli di Acquaviva della Fonte, in provincia di Bari, un paziente è stato dimesso perché guarito dal Coronavirus. Ciò che ha reso il tutto ancor più speciale è stato il tributo dei medici, che nel corridoio della struttura hanno concesso una “passerella” all’uomo in questione concedendogli un grande applauso.

In merito sono poi arrivate le dichiarazioni del governatore Michele Emiliano, che su Facebook ha scritto: “La loro commozione passa attraverso le maschere e le tute e arriva dritta al nostro cuore, alla nostra mente per renderci più forti e determinati. Il Covid19 si può battere dunque. Siamo una squadra che non si arrende mai!”, ricordando che fino ad ora nella regione sono state guarite 57 persone.

Il video è stato pubblicato sulla pagina Facebook del gruppo “Acquaviva Partecipa”