GeVi Napoli Basket-Givova Scafati, le parole di Pancotto alla vigilia

Torna in campo la Gevi Napoli Basket che affronta domani, nella gara valevole per la terza giornata di ritorno del Campionato di Serie A, la Givova Scafati.

Il match si disputerà al PalaBarbuto con inizio fissato alle ore 17:30. Givova sarà il match sponsor della gara. L’azienda, già Sponsor tecnico del Napoli Basket, sponsorizzerà l’intero evento.

La Gevi, dopo la sconfitta di Trieste, cerca la terza vittoria consecutiva in casa dopo aver battuto i Campioni d’Italia dell’Armani Exchange Milano e il Banco di Sardegna Sassari. La Givova Scafati è reduce dall’importante successo interno con la Reyer Venezia che ha interrotto una striscia di tre sconfitte per la formazione di Coach Caja. Le due squadre sono separate in classifica da 2 soli punti. La Givova , insieme alla Germani Brescia, ha 14 punti, la Gevi, con Verona e Treviso, 12 punti.

Le due squadre si sono affrontate il 2 gennaio scorso, nella tredicesima giornata del Campionato, con il largo successo della Givova per 96 a 61. Jordan Howard fu il miglior realizzatore della Gevi con 14 punti.

Arbitreranno l’incontro Roberto Begnis (Cremona), Mark Bartoli (Trieste), Silvia Marziali (Roma).

Dichiarazione di Coach Pancotto:

“Il derby mi permette di dire quanto sia orgoglioso di essere allenatore di questa squadra che ogni giorno si” sbatte” in allenamento per diventare migliore. Sappiamo di dover fare un salto di qualità, ed è per questo che abbiamo bisogno di “strappare il biglietto” per alzare il livello della nostra fiducia. Sono convinto che questo ci permetterebbe di avere la continuità necessaria nel prosieguo del campionato. Entrare nella partita con grande determinazione, con durezza mentale e continuità in ogni quarto, come obiettivo per aggredire ogni momento della gara stessa. Lo zoccolo duro da cui partire deve essere la difesa nell’uno contro uno, il lavoro sui blocchi sino al tagliafuori, garanzie queste per migliorare in attacco le nostre percentuali di tiro. Rappresentiamo Napoli ed i suoi tifosi, ed i primi a trasmettere questi valori sono tutti i componenti dello staff, e questo ci deve dare una carica in più di energia per tutta la partita.”